Nun, wir hatten in der Redaktion bis vor kurzem ein verwandtes Problem: Wir wollten Ihnen mehr Einblick in unsere Arbeit geben. Etwa, wie eine wichtige Recherche entstanden ist. Oder wie wir unser Ziel – die Schweiz ein bisschen gerechter zu machen – eigentlich im Alltag leben. Aber ehrlich: Um das sinn- und lustvoll zu machen, fehlt einerseits der Platz. Und selbst wenn: Wer will dazu schon Texte in Überlänge lesen?