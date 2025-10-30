1995 ist der Beobachter ein gedrucktes Magazin mit einer Visitenkarte im Internet. 2025 ist er einfach dort, wo man ihn gerade braucht und möchte. Rechtsberatung liefert der Beobachter auch als Kurzvideo auf Instagram. Wem eine Recherche im Heft gefallen hat, scannt den passenden QR-Code und liest in der App weiter. Wen nur die Gesundheitsthemen interessieren, lässt sich diese jeden Montag per E-Mail schicken. Die bewegende Geschichte des Mannes, der am Mord seiner Mutter fast zu Grunde ging, wird in fünf Teilen als Podcast erzählt.