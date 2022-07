Mit 14 tuckert er in Sri Lanka zusammen mit 40 Kindern auf der Schulreise in einem alten Bus zur Heiligen Stadt Anuradhapura. Ein Lehrer hat eine Kamera dabei. Dinesh Rajendran will unbedingt ein Bild von sich haben, aber der Lehrer verlangt zehn Rupien. Zu viel. Später erzählt er seinem Vater, der in der Schweiz lebt, am Telefon davon. «Weisst du was», sagt der, «das nächste Mal machst du deine eigenen Fotos.» Kurz darauf schenkt er seinem Sohn eine kleine Samsung-Kamera. Seither zieht sich die Fotografie durch Dinesh Rajendrans Leben wie ein roter Faden.