Der 28-jährige David Kämpf (Name geändert) wird seit seinem 18. Geburtstag durch die Sozialhilfe unterstützt. Er leidet seit seiner frühen Kindheit an einer Angststörung. Als Folge begann er in seiner Jugend, harte Drogen zu konsumieren. Lange ist er danach in Behandlung. Nach einigen Rückschlägen kann er sich aber stabilisieren.