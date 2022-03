Sofía Díaz* (Name geändert) ist alleinerziehende Mutter und wird aktuell mit Sozialhilfe unterstützt.



Seit mehreren Jahren leistet die 45-Jährige Arbeitseinsätze in einer Velostation. Ihre Begeisterung für das Thema zeigt sich täglich.



Nun wird ihr eine Lehrstelle als Fahrradmechanikerin EFZ angeboten. Eine grosse Chance, aber auch eine Herausforderung für Sofía Díaz: Es ist über 25 Jahre her, seit sie zum letzten Mal zur Schule ging.



Um vorhandene Wissenslücken zu schliessen, empfiehlt ihr der Lehrbetrieb ein Lerncoaching für die ersten Monate der Ausbildung.



Wegen des knappen Budgets kann sie selbst nicht dafür aufkommen. SOS Beobachter springt ein und ermöglicht ihr einen guten Start in die Lehre.