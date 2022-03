Der 61-jährige Urs Graf* (Name geändert) wohnt in einem Alters- und Pflegeheim und lebt von einer IV-Rente sowie Ergänzungsleistungen. Er verbringt jeden Tag allein und fühlt sich von der Gesellschaft isoliert.



Er hegt einen grossen Wunsch: wieder einmal in die belebte Stadt zu fahren und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Er ist aber eingeschränkt mobil, auch für Arzttermine ist er auf einen Fahrdienst angewiesen, der durch die Ergänzungsleistungen abgedeckt ist.



Freizeitfahrten müsste er aber von seinem monatlichen Taschengeld bezahlen – doch das reicht nirgendshin.



SOS Beobachter konnte ihm nun seinen Wunsch erfüllen und ein Stück soziale Teilhabe ermöglichen.