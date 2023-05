Enisa Ahmadi (Name geändert) musste zusammen mit ihren Eltern und den drei Geschwistern im Jahr 2017 aus dem Kriegsgebiet in Syrien flüchten. Der Vater wurde im Heimatland gefoltert und seine Familie bedroht. Dies hinterlässt Spuren. Er ist bis heute nicht mehr arbeitsfähig und kann die Familie finanziell nicht unterstützen.



Die Mutter versucht als Reinigungsmitarbeiterin so gut wie möglich zum Einkommen beizutragen. Zusätzlich ist die Familie aber trotzdem auf Sozialhilfe angewiesen. Enisa weiss, dass sie mit einer guten Ausbildung die Voraussetzung für ein finanziell gesichertes Leben schaffen kann. Dank ihrem Willen und mit viel Einsatz lernte sie innerhalb kurzer Zeit Deutsch und besucht nun bereits seit drei Jahren mit Erfolg das Gymnasium.