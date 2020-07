Obwohl die Fitnesscenter wegen Corona lange Zeit geschlossen blieben, ist wohl niemand eingerostet und unbeweglich geworden. Es macht sogar den Anschein, dass die Nation fitter geworden ist: Noch nie sah man so viele Joggerinnen durch die Wälder spurten, noch nie so viele Velofahrer durch die Gegend strampeln. In den Parks machten die Leute Bootcamp, und Bodybuilder stählten ihre Muskeln auf dem Vitaparcours. Wer will überhaupt noch ins Gym?