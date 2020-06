Simona Sohm* (Name geändert) ist seit zwei Jahren trockene Alkoholikerin. Es macht ihr sehr zu schaffen, dass sie wegen einer Totalsanierung aus ihrer Wohnung muss. Sie fühlt sich dort wohl und hat in der Nachbarschaft ein stabiles Umfeld gefunden.



Kraft schöpft sie auch bei Ausflügen in die Berge. Der knappe Lohn ihrer Teilzeitstelle reicht nur gerade für das Nötigste wie etwa das Monatsabo für den Weg zur Arbeit und zur Therapie. Zusätzliche Ausflüge liegen nicht drin.



SOS Beobachter kommt deshalb mit einer Spende für die Finanzierung eines Generalabonnements auf. So tankt Simona Sohm* in den Bergen neue Energie und kann mit dem für das Monatsabo eingesparten Geld erst noch Rückstellungen machen, um einen Teil des Generalabos bald selbst zu finanzieren.