Karin Rüegg* arbeitet 100 Prozent als Filialleiterin im Detailhandel, und eigentlich würde sich ihr Mann Theo* um die Kinder kümmern. Er leidet aber seit Jahren an Depressionen und muss immer wieder länger in Behandlung. So muss oft kurzfristig eine Lösung für die Betreuung der Kinder gefunden werden. Die Nachbarn und die Grosseltern können nicht immer einspringen.