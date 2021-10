Andreas Ritter* (Name geändert) arbeitete als Taxifahrer in der Stadt Luzern. Sein Lohn genügte für die Familie mit vier Kindern, um bis zum Monatsende durchzukommen.



Wegen der Corona-Pandemie erhielt er die Kündigung. Das Geld reichte danach gerade noch für das Nötigste.



Die Familie will auf keinen Fall Sozialhilfe beziehen und kämpft sich mit der knappen Unterstützung der Arbeitslosenversicherung durch. Die Wünsche der Kinder müssen dabei leider oft auf der Strecke bleiben.



Adrian, der jüngste Sohn, ist ein grosser Fussballfan und träumte schon immer davon, beim lokalen Fussballverein mitzukicken. Durch die Arbeitslosigkeit des Vaters ist eine Vereinsmitgliedschaft aber in weite Ferne gerückt.



Die Stiftung SOS Beobachter springt deshalb ein und finanziert Adrians Jahresbeitrag für den Fussballklub.