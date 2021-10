Die letzten zwei Jahre waren für Angela Richmann* (Name geändert) nicht einfach. Aufgrund der Kurzarbeit in der Covid-Pandemie erhielt sie für längere Zeit nur 80 Prozent ihres Lohns. Zudem hat sie sich von ihrem Ehemann getrennt und ist mit den beiden Söhnen in eine kleinere Wohnung gezogen.



Der Vater zahlte die Unterhaltsbeiträge für seine Kinder unregelmässig. Angela Richmann musste sich für die Bevorschussung der Alimente anmelden.Mit dem verfügbaren Einkommen kommt sie nur knapp über die Runden.



Sie gelangte an die Stiftung SOS Beobachter mit der Bitte, zwei Hallenbad-Abos für ihre Söhne zu finanzieren. SOS Beobachter kommt für die Badi-Kosten auf, damit die Kinder das Schwimmen nicht aufgeben müssen.