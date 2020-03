Martin Brunner* kann sich mündlich nicht sehr gut ausdrücken. Er hat häufig Gichtanfälle und leidet an Depressionen. Soziale Kontakte ausserhalb seiner Wohnung waren schon immer rar. Sein Tor zur Aussenwelt ist der Computer. In einem Online-Rollenspiel hat er ein grosses soziales Netzwerk. Er ist in diversen Spielgemeinschaften aktiv und trifft in der virtuellen Welt Leute. Einzelne davon sind sogar schon zu richtigen Freunden im analogen Leben geworden.