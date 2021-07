Doris Zumstein* (Name geändert), 59, lebt abgeschieden in einer kleinen Gemeinde im Entlebuch. Seit drei Jahren wird sie von der Sozialhilfe unterstützt. Die Hoffnung auf eine Anstellung hat sie mittlerweile aufgegeben.



Halt gibt ihr der wöchentliche Besuch bei den Enkelkindern. Den Weg dahin hat sie bisher mit ihrem E-Bike bestritten, mit dem öffentlichen Verkehr wäre es kompliziert. Doch das Velo ging kaputt und konnte nicht mehr repariert werden.



Das zuständige Sozialamt beteiligt sich mit einem Betrag an den Anschaffungskosten und ersucht die Stiftung SOS Beobachter um Finanzierung des Restbetrags. Doris Zumstein ist von der Zusage sehr gerührt und schreibt: «Das Leben ist dadurch weniger erdrückend.»