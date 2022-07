Ordnung ins Chaos

«Gesuche ablehnen fällt uns allen nicht leicht. Aber auch das gehört zu unserem Beruf. Bei Urs Schneider* (Name geändert), 50, war es die richtige Entscheidung.

Weil er seine Rechnungen nicht mehr beglich, kam Urs Schneider auf die schwarze Liste der Krankenkasse Krankenkassen Unverschuldet auf der schwarzen Liste , und sie zahlte seine Psychotherapie nicht mehr. Er wandte sich an uns und fragte, ob wir seine Schulden übernehmen können.

Bei seiner unübersichtlichen Situation hätte die Unterstützung nicht langfristig geholfen. Darum musste ich sein Gesuch ablehnen, verwies ihn aber an eine anerkannte Schuldenberatungsstelle und sagte ihm, er könne sich wieder melden, falls sich seine Situation geklärt habe und wir ihm mit einer Spende nachhaltig helfen können.

Oft melden sich die Hilfesuchenden dann nicht mehr. Urs Schneider aber rief tatsächlich an und sagte, er habe einen Termin bei der Schuldenberatung Schuldensanierung Raus aus den Schulden – so gehts vereinbart. Später bestätigte mir die Beratungsstelle, dass Urs Schneider seine laufenden Rechnungen wieder selber zahlen könne. So konnte ich sein Gesuch für die unbezahlten Rechnungen schliesslich doch noch gutheissen.»

Beat Handschin, Geschäftsführer