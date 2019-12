Ein Leben lang gearbeitet, mit über 50 trotzdem finanziell am Abgrund: Unsere Titelgeschichte vom 8. November über die Schwierigkeiten von älteren Arbeitslosen, einen Job zu finden («Ältere Arbeitslose in Not – Verzweifelt gesucht: Arbeit» Ältere Arbeitslose in Not Verzweifelt gesucht: Arbeit ) , hat ein grosses Echo ausgelöst. Etliche Leserinnen und Leser haben sich erkundigt, wie sie den Personen, deren Geschichten im Artikel erzählt wurden, direkt helfen können – zusätzlich zu den Hilfeleistungen der Stiftung SOS Beobachter. Für die Betroffenen ist diese persönliche Form der Anteilnahme besonders wertvoll.