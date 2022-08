In meiner 35-jährigen Tätigkeit als Sozialarbeiterin berate ich unter anderem KlientInnen, die sich in grosser finanzieller Not befinden. Ich habe meine KlientInnen in Ausnahmefälle unterstützt, ein Gesuch an die Stiftung SOS Beobachter zu stellen. Die positiven Entscheidungen waren jeweils für mich in den nicht immer einfachen Belastungssituationen ein Lichtblick. Für die Betroffenen stellten sie eine sehr grosse Entlastung und eine bedeutende Anerkennung ihrer Not dar.