Das klingt nach Hinterzimmer, illegalem Glücksspiel Geld- und Glücksspiele Was ist erlaubt, was verboten? und ebensolchen Substanzen, doch die Realität ist weniger verrucht. Ein Kellerraum, zwei Stockwerke unter dem Eingang, reduziert auf das, was Spieler verlangen: eine kleine Bar mit aufgereihten Spirituosenflaschen, ein halbes Dutzend Dartscheiben, Tischfussballkästen, ein paar Tische, an denen Matter regelmässig Pokerturniere organisiert. In einer Ecke etwas abseits hat sich Matter ein Büro eingerichtet. «Alles legal», versichert er. Hier spielen nur Mitglieder, Matters Laden ist ein Privatclub.