Er war im Sommer 2015 zwei Monate lang in San Francisco in einer Sprachschule Sprachaufenthalt planen Fremdsprache lernen leicht gemacht gewesen und hatte dann einen Roadtrip Strassenverkehr An die Vollmacht gedacht? durch den Westen der USA begonnen. Ein lang gehegter Wunsch des damals 22-jährigen Thurgauers. Im Herbst wollte er an der ETH in Zürich sein Studium der Materialwissenschaften beginnen.