Zum Vergleich: Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der Swiss, die jeden Tag an diesem Mitarbeiter vorbeigehen, verdienen etwa 4000 Franken brutto im Monat. Was sie dafür leisten müssen, lässt sich einer Jobanzeige entnehmen: mehrere Sprachen beherrschen, gesund und belastbar sein, innert 75 Minuten am Flughafen Zürich parat stehen, eine abgeschlossene Berufsausbildung vorweisen und, natürlich, freundlich, pflichtbewusst und dienstleistungsorientiert zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten wollen.