Zugegeben: An den Anblick muss man sich erst gewöhnen. Das nagelneue Wartehäuschen an der Bushaltestelle Asylstrasse in Männedorf steht nicht parallel zur Strasse, sondern wurde so abgewinkelt postiert, dass die eine Dachecke weit hervorragt. Echt schräg!



In den sozialen Medien liessen die Kommentare nicht lange auf sich warten. Laut dem Nachrichtenportal Nau.ch fanden es manche ganz lustig («Schräg ist hübsch!»), andere forderten dazu auf, Wetten abzuschliessen, wann der erste Bus die obere Ecke rammen wird.