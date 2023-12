In der Schweiz dagegen wird der ÖV teurer. Mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember steigen die Billettpreise SBB-Chef Vincent Ducrot «Der ÖV darf nicht auch noch teurer werden» von SBB & Co. im Schnitt um 3,7 Prozent. Es ist zwar die erste generelle Erhöhung seit sieben Jahren. Aber in der langfristigen Entwicklung haben sich die Billettpreise in den letzten 30 Jahren fast verdoppelt (plus 92 Prozent).