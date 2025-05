Es klingt bestechend: CO₂ wieder dorthin versorgen, wo es herkam und über Jahrmillionen eingelagert war. In den Erdboden. Die Methode nennt sich Carbon Capture and Storage (CCS). Dabei wird das Treibhausgas vor dem Austreten in die Luft abgeschieden, abtransportiert und in Endlagern Hunderte Meter tief im Boden verpresst. Dort soll es sich mit den Gesteinsschichten vermischen und mineralisieren.