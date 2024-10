Möglicherweise krebserregend

In der Schweiz sind nur wenige PFAS verboten, die EU diskutiert PFAS-Lobby Schweizer Firmen kämpfen für das «ewige Gift» aber zurzeit eine weitreichendere Begrenzung. Die Chemikalien gelten als möglicherweise krebserregend und werden mit einer Vielzahl an gesundheitlichen Problemen in Zusammenhang gebracht.