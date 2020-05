Doch fünf Prozent der Schweizer Stromproduktion können nicht einfach spurlos verschwinden. Auf mehrfache Nachfrage hin erklärt die BKW, dass die Atomenergie der Handelsabteilung fehle. Die BKW kann offenbar weniger Strom exportieren, etwa nach Italien, wo die Preise hoch liegen. «Mit dem Wegfall des Kernkraftwerks Mühleberg setzt die BKW weniger Eigenproduktion am Markt ab», bestätigt die Sprecherin. Es sei schon «seit mehreren Jahren» so gewesen, dass der Atomstrom aus Mühleberg «mehrheitlich» am Markt verkauft worden sei. Im Klartext: Das AKW Mühleberg produzierte vorwiegend für den Export und den Handel. Die Versorgung der Kunden in der Region Bern war bloss noch ein Nebengeschäft.