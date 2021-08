Das Resultat überraschte selbst die grössten Optimisten. Kälber, die an der frischen Luft in einem lichten Gehege aufwachsen, kommen mit 80 Prozent weniger Antibiotika aus als Kälber in konventioneller Mast. Das hat eine Vetsuisse-Studie der Uni Bern gezeigt. Es ist kein Zufallsbefund. Untersucht wurden 900 Freiluftkälber auf 19 Bauernhöfen. Sie wuchsen fast ganz ohne Antibiotika auf. Nur sehr wenige Tiere litten an Erkältungen, Lungenentzündungen oder Durchfall.