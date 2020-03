Am Agroscope-Kompetenzzentrum für landwirtschaftliche Forschung hat ein Team um den Ökobilanz-Experten Thomas Nemecek und den Agrar ökonomen Albert von Ow untersucht, wie unsere Landwirtschaft aus Umweltsicht optimiert werden könnte und welche Kon sequenzen das für unsere Ernährung hätte (siehe Infografiken am Ende des Textes). Das Szenario «Green Diet» geht davon aus, dass alles Weideland weiterhin genutzt wird, der Viehbestand aber fast um die Hälfte gesenkt und entlang der ganzen Wertschöpfungskette umweltfreundlicher produziert wird. Dabei würde der Bestand der Fleischrinder, Schweine und Mastpoulets massiv reduziert Tierhaltung Wie gut geht es unseren Tieren wirklich? , derjenige der Milchkühe in geringerem Mass. Schafe und Ziegen würden dafür häufiger gehalten. So könnten die Treibhausgasemissionen um knapp 60 Prozent im Vergleich zum heutigen Zustand verringert werden. Das Ziel, die ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen zu halbieren, wäre damit erreicht.