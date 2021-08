Der Carrington Event

Was passieren kann, wenn unser Planet getroffen wird, zeigte sich im Spätsommer 1859. Der britische Astronom Richard Carrington erspähte zwei intensive weisse Lichtpunkte auf der Sonne. Keine 18 Stunden darauf staunten Menschen von Kanada bis in die Karibik über Polarlichter, die sonst nie zu sehen sind in diesen Breitenlagen. Die Plasmawolke quetschte den magnetischen Schutzschild der Erde, und geladene Teilchen des Sonnensturms sowie seine elektromagnetische Strahlung trafen vorab Nordamerika. Telegrafenmasten sprühten Funken, Verbindungen fielen aus, einige Fernmeldestationen fingen Feuer.