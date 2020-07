Raben- und Nebelkrähen sind Unterarten der Aaskrähe. Nicht brütende Vögel greifen andere gern an und töten sogar deren Nachwuchs, um das Revier zu erobern. So tragen die Krähen selbst dazu bei, dass ihr Bestand nicht anwächst. Nebelkrähen trifft man im Tessin, Wallis und in Graubünden an, Rabenkrähen in der ganzen Schweiz.