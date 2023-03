Was er nicht aussprach: Im Mittelalter galten Biber während der Fastenzeit als Ersatz für Fleisch. Fisch war erlaubt. Also wurde der Säuger Biber zum Fisch erklärt, denn der bewegt sich zu Wasser wie zu Land. In der Folge wurde der Biber in Mitteleuropa fast ausgerottet. Auch wegen seiner Afterdrüse mit ihrem selbsterklärenden Namen Bibergeil.