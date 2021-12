Oder Avibase, eine Datenbank mit allen Vögeln dieser Welt. Steppenmöwen gelten als regelmässige, seltene Gäste von November bis März, schreibt die Vogelwarte Sempach. Seit 2007 hört man ihren Ruf vermehrt am Bodensee. Die Zahl der Beobachtungen von Steppenmöwen in der Schweiz und im übrigen Westeuropa steigt seit Jahren steil an.