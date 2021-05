Popillia japonica – so heisst der Japankäfer wissenschaftlich korrekt – richtet in seiner Heimat Japan keine grossen Schäden an. Vermutlich hat er dort natürliche Feinde. Mit Blumenzwiebeln schaffte er es vor mehr als 100 Jahren über den Ozean nach Nordamerika. In den 1970er-Jahren tauchte er erstmals in Europa auf, auf den Azoren. 2014 fand man ihn in der Gegend rund um den Mailänder Flughafen. Von da war es nicht mehr weit in die Schweiz. 2017 wurden im Südtessin die ersten Käfer entdeckt, im letzten Sommer fand man erstmals Larven.