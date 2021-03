Was mit dem ganzen Geld genau passiert ist, weiss das Bundesamt für Landwirtschaft nicht. Die 200 Millionen seien in die Direktzahlungen geflossen. Ob ein Teil für den Gewässerschutz ausgegeben wurde und wenn ja, wie viel, kann das Bundesamt nicht sagen. Auch mehrere angefragte Kantone wissen nichts über den Verbleib der Gelder. Nur so viel scheint klar: Die Bauern haben das Geld ohne eine echte Gegenleistung bekommen. Auf Vorrat gewissermassen.