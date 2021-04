Die Industriechemikalie ist seit über 30 Jahren verboten. Man findet sie noch immer in Farbanstrichen im Innern von Kuhställen und in Fugendichtungen von Küchen. PCB gilt als krebserregend, wirkt negativ auf das Hormonsystem und verschlechtert die Spermienqualität gravierend. In der Schweiz nimmt man über die Nahrung im Schnitt siebenmal mehr PCB auf, als die EU erlaubt, zeigen Untersuchungen.