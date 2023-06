Yepyou gibt es mittlerweile nicht mehr – Grund unbekannt. Doch das Business mit CO 2 -Kompensationen boomt. Insider reden von einer Goldgräberstimmung. Firmen aller Grössen und Branchen setzen sich selbst Klimaziele, und so wächst die Nachfrage nach Kompensationsprojekten stark. Das heisst: Der Schaden am Klima wird immer noch angerichtet, aber man zahlt dafür, dass irgendjemand irgendwo Emissionen in derselben Menge einspart, zum Beispiel mit erneuerbarer Energie oder Baumpflanzungen. Nur: Ob die Natur tatsächlich von diesem Handel profitiert, ist erschreckend oft fragwürdig.