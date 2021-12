«Aus Liebe zur Umwelt», «Für den ökologischen Fussabdruck», «Umweltschonend heizen». So machen Energieversorger Werbung für Biogas. Biogas sei ein erneuerbarer Energieträger – CO2-arm, zuverlässig, vielseitig einsetzbar. Hergestellt aus Abfallstoffen wie Grüngut und Klärschlamm. Wer Biogas beziehe, leiste einen Beitrag zum Klimaschutz.



Doch WWF-Klimaexperte Elmar Grosse Ruse sagt, dass man damit in eine Falle tappt. «Wer wirklich etwas für die Umwelt tun will, ist nicht gut bedient mit Biogas in der heimischen Heizung.»



Beide haben recht, Werbung wie Kritik. Wie kann das sein?