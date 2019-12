Beobachter: Der Datenverkehr nimmt zu – und damit auch der Stromverbrauch und die Klimabelastung. Wir bezahlen einfach eine Flatrate und können uneingeschränkt konsumieren. Hat dieses Modell ausgedient?

Lorenz Hilty: Wie jedes andere Konsumgut können auch Datenberge nicht unendlich wachsen. Normalerweise regelt der Preis unseren Konsum. Weil die Daten im Internet aber scheinbar kostenlos sind, ist man sich nicht bewusst, dass begrenzte Ressourcen dahinterstehen. Daten brauchen Energie, seltene Rohstoffe und auch Platz, etwa für Rechenzentren. Ja, ich glaube, dass es neue Modelle braucht. Ich gehe davon aus, dass es im Internet zu grossen Veränderungen kommen wird.



Was wird sich ändern?

Wir haben die Illusion, dass die meisten Inhalte im Internet gratis sind. Das ist nicht so. Wir bezahlen damit, dass unser Verhalten beobachtet und analysiert wird Big Data Die unheimliche Macht der Algorithmen . Es wird registriert, welche Inhalte mich interessieren, was ich einkaufe, welche Zahlungsmittel ich verwende oder wo ich mich aufhalte. Daraus können Profile erstellt werden, die mein Verhalten vorhersehbar Facebook, Google & Co. Sie wissen, was wir morgen denken und beeinflussbar machen. Wer diese Daten in welcher Absicht verwendet und verwertet, bleibt unklar. Das ist aus meiner Sicht unhaltbar in einer Marktwirtschaft.



Was meinen Sie konkret?

Wenn ich in eine Bäckerei gehe, kann ich davon ausgehen, dass der Bäcker sein Geld mit Brot verdient und nicht etwa mit Geldwäscherei. Das ist im Internet nicht so. Ich weiss nicht genau, welche Geschäftsmodelle hinter einer Dienstleistung stecken. Der Anbieter weiss aber fast alles über mich. Diese Asymmetrie der Information führt zwangsläufig zu einem Versagen des Marktes. Es braucht also neue marktwirtschaftliche Modelle für das Internet.



Wie müssten die aussehen?

Das grundlegende Problem ist die Intransparenz. Wenn ich wüsste, wie und wofür meine Daten eingesetzt werden, würde ich in einigen Fällen vielleicht lieber ein paar Rappen für ein Gigabyte bezahlen. Es wäre einfach, winzige Preise für das Nutzen von Daten einzuführen. Schon heute wird jeder Klick erfasst.



Sie fordern also, das Flatrate-Modell abzuschaffen, um die Klimabelastung zu senken?

Es wäre denkbar, Flatrates durch Preise für effektiv verbrauchte Datenmengen zu ersetzen. Solche Modelle würden zum Beispiel dazu führen, dass Spam verschwindet – was allen Zeit sparen würde – und dass der Datenverkehr nicht mehr schneller zunimmt als die Energieeffizienz. Damit nähme automatisch die Klimabelastung des Internets ab.



Ist jemand bereit, plötzlich für etwas zu zahlen, was vorher kostenlos war?

Es ist wie bei vielen grossen Veränderungen: Wahrscheinlich braucht es eine Krise, bevor man dazu bereit ist. Die negativen Effekte der enormen Machtkonzentration einzelner Firmen im Internet lassen sich zwar erahnen. Vielleicht sind aber spektakuläre Fälle nötig, Aufdeckungen von Wahlbeeinflussung oder von Zugeständnissen der Firmen an undemokratische Regimes, bevor sich das Bewusstsein ändert. Ich bin überzeugt, dass irgendwann viele Nutzer zum Schluss kommen, dass Gratisinhalte und scheinbar kostenlose Dienstleistungen gar nicht das sind, was sie eigentlich wollen.