Am Morgen und am Abend vor dem Melken öffnet die Bäuerin das Kälberabteil – dann macht Nala einen Freudensprung und rennt zu Mutter Nadine. Mutter und Kind beschnuppern sich, und während das Kalb trinkt, fliegt sein kleines Schwänzchen hin und her. Ist es satt, putzt Evelyn Scheidegger Nadines Euter, melkt sie und bringt die Milch in die Käserei. Dort durchläuft sie die Hygienekontrollen, beanstandet wurde die Milch noch nie. Nach Schätzungen der Bäuerin trinkt das Kalb nur rund 20 Prozent der Milch.