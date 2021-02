Schweizerinnen und Schweizer wollen sauberen Strom – und den verkaufen ihnen die Energiefirmen auch. Wie etwa das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ), bei dem der Strom aus einem Stausee in den Bündner Bergen direkt in den Haushalt der Kundin in Zürich fliesst. So zumindest stellt es ein Video auf der Website dar. Der Titel: «So kommt der Ökostrom bis zu uns nach Hause».