Die Halter haben die Schweinepest schon länger auf dem Radar und müssen sich an entsprechende Sicherheitsmassnahmen halten. Doch so nah wie jetzt war die Seuche noch nie. Sie grassiert unter anderem in Polen, Rumänien, Ungarn und Belgien. Und die Fallzahlen steigen permanent. Das deutsche Friedrich-Loeffler-Institut zählt für dieses Jahr schon mehr als 6000 Schweinepestfälle in Europa. Im ganzen letzten Jahr waren es gut 8000.