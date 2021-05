Im Luzerner Güllegürtel herrscht dicke Luft. Über dem Boden schwebt doppelt so viel Stickstoff, wie die Natur verkraften kann. Er stammt von der Gülle der vielen Kühe, Schweine und Hühner, die zwischen Zugersee und Napf leben. Er verunreinigt die Luft und überdüngt wertvollen Lebensraum. Die Vogelwarte Sempach warnt vor «gravierenden Auswirkungen». Die Vielfalt an Pflanzen leide und damit die Vielfalt an Insekten und Vögeln.