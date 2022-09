Auf der Schweizer Landeskarte ist ein Stück Wald eingezeichnet. Doch auf Google Maps finden sich nur noch einzelne Bäume. Vor Ort schiessen Bauprofile in die Höhe. Eine Traumlage über Gersau SZ mit wunderbarer Aussicht auf See und Berge. Andy Tschümperlin zeigt den Abhang hinunter. «Dieser Baumstrunk da beweist, dass sie Bäume abgesägt haben für die neuen Luxuswohnungen.»



Gersau bewirbt sich als idyllischer Ferienort am Vierwaldstättersee. Das Klima ist so mild, dass hier Palmen gedeihen. Die Steuern sind so tief, dass an den Hängen etliche neue Terrassenhäuser in die Höhe schiessen. Der Wald, der von der Rigi herab bis in die Gersauer Bauzone hineinreicht, hat einen schweren Stand. Das zeigen die amtlichen Dokumente für das Bauprojekt an der Stocklistrasse.