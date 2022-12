Was ist umweltfreundlicher: Solarenergie oder Atomstrom? Natürlich die Sonne, würden die meisten sagen. Das ist – zumindest wenn man nur den CO 2 -Ausstoss ansieht – falsch. Hier schneiden Atomkraftwerke besser ab.



Pro Kilowattstunde erzeugtem Strom verursacht eine Solaranlage mehr als doppelt so viele CO 2 -Emissionen wie ein AKW (siehe Grafik). Das geht aus einer Studie hervor, die das Forschungsunternehmen Treeze aus Uster ZH im Auftrag des Bundesamts für Umwelt durchgeführt hat.



Die Umwandlung von Sonnenenergie in Strom verläuft zwar sehr sauber – das Problem ist die Hardware. Die meisten Solarmodule werden in China hergestellt. Der Strom, der dafür eingesetzt wird, stammt zu einem grossen Teil ausgerechnet aus Kohlekraftwerken. Die dabei anfallenden CO 2 -Emissionen verschlechtern die Klimabilanz der Panels massiv.