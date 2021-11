Für immer im Boden

Jahrzehntelang wurde das giftige Problem vernachlässigt. Mehrere Kantone müssen heute verseuchte Böden sanieren (der Beobachter berichtete PFAS Das ewige Gift ). Gefährlich sind die Stoffe vor allem deshalb, weil sie nur sehr schwer abbaubar sind. Man nennt sie deshalb Ewigkeitschemikalien. Sie reichern sich in der Natur und im Menschen an und werden in Zusammenhang mit erhöhtem Cholesterol, negativen Effekten in der Schilddrüse und im Hormonhaushalt sowie mit verringertem Geburtsgewicht von Babys gebracht.