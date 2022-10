Vor fünf Jahren schien alles klar. Die Energiestrategie 2050 des Bundesrats fand an der Urne eine Mehrheit: Die Schweiz wollte mittelfristig aus der Atomkraft aussteigen, forcierte Sonnen- und Windenergie und baut die Wasserkraft aus. Weil dieser Umbau nicht von heute auf morgen geschieht und mit Risiken behaftet ist, plante man auch Gaskraftwerke, um vorübergehend Engpässe beim Strom ausgleichen zu können.



Dann kam der Krieg in der Ukraine – und plötzlich fehlt dem Westen viel Gas. Die für die Übergangszeit geplanten Gaskraftwerke können – bestenfalls – erst in ein paar Jahren zur Stromversorgung beitragen. Und ob die Schweiz diesen Winter genug Strom importieren kann, weiss heute niemand. Womöglich wird ein Teil der erhofften Importe nach Frankreich fliessen, denn dort steht über die Hälfte der 56 AKWs seit Monaten still – weil sie revidiert werden oder technische Mängel aufweisen.