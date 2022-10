Im «Ohni» sieht es aus wie in einem Tante-Emma-Laden. Grosse Gläser mit bunten Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Reis hängen an den Wänden. Daneben Behälter mit Trockenfrüchten, Guetsli und Lakritze. Neben einer Café-Ecke eine grosse Auslage mit frischem Obst und Gemüse.



Doch die Idylle in einem Thuner Wohngebiet trügt. Denn oft bleibt der Laden leer. «Seit letztem Sommer sind die Umsätze regelrecht eingebrochen», sagt Betreiberin Natalie Jacot. Zeitweise um bis zu 50 Prozent.