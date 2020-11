Zwei Whistleblowerinnen also?

Eigentlich sind es drei. Die Rolle der Elektra wird von der Sopranistin Mona Somm gesungen. Das war auch Somms erste Rolle bei den Tiroler Festspielen im österreichischen Erl. Zusammen mit Kolleginnen wandte sie sich in einem Brief an die Öffentlichkeit. Es ging um Mobbing, Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung. Sie liess sich nicht unterkriegen, wehrte sich. Es ist Wahnsinn, wie sie singt. Man spürt ihre Kraft und Auflehnung. Die Schlussarie, in der Elektra stirbt, geht unter die Haut.