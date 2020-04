Vor der Krise verdiente Sébastien Dupuis seinen Lebensunterhalt mit Klavierstunden und Konzerten. Die Konzerte sind abgesagt, von den Klavierstunden hat er 40 Prozent verloren. Das Einkommen ist praktisch halbiert, die Fixkosten sind geblieben. «Ich muss die Wohnungsmiete bezahlen, die Leasingrate Auto Leasing ist etwas für Reiche für mein Auto, die Kreditrate für meinen Flügel. Mein Vermieter und meine Bank haben zwar angeboten, eine bis zwei Monatsfälligkeiten zu stunden. Doch das hilft nur beschränkt, weil die Kosten ja bloss aufgeschoben werden», sagt Dupuis. Vor zwei Wochen habe er sich bei der SVA Zürich angemeldet, ob sie helfen könne. Gehört hat er noch nichts.

Der Einbruch war für ihn ein Schock. «Ich war deprimiert und habe zwei Wochen lang das Klavier nicht angerührt. Das ist mir noch nie passiert, seit ich mit 13 angefangen habe, ernsthaft zu üben. Jetzt bin ich 37.»

Die verbliebenen Klavierstunden gibt er jetzt per Skype. Das geht nicht ohne Probleme. «Es braucht ein sehr gutes Mikrofon, damit ich die Feinheiten hören und Rückmeldung geben kann.» Er könne Erfahrung sammeln im Unterrichten via Videotelefon. Das sei vielleicht das einzig Positive an der Situation. So könne er den Schülerkreis erweitern.

Er hat auch wieder angefangen zu üben: die Balladen von Brahms und die h-Moll-Sonate von Liszt. Die will er am 13. Juni in der Tonhalle Maag in Zürich spielen. Sofern das Konzert auch stattfinden kann. Dupuis sagt: «Wir werden sehen.»

Text: Gian Signorell