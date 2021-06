Jetzt wird klar: Maisano hätte an keiner anderen medizinischen Fakultät in der Schweiz Professor werden können, da er weder doktoriert noch habilitiert hat. Der akademische Titel, den Maisano zum Zeitpunkt seiner Berufung auf einen der wichtigsten Lehrstühle der Medizin in der Schweiz führen durfte, war «med. pract.».