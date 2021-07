Nicht recht zu den betriebswirtschaftlichen Realitäten der USZ-Herzklinik passen will die Einschätzung der Aufsichtskommission für Bildung und Gesundheit (ABG) des Zürcher Kantonsrats. Es sei Francesco Maisano nach seiner Wahl zum Klinikdirektor im Jahr 2014 dank seiner «chirurgischen Fähigkeiten» und seiner «Innovationskraft» in kurzer Zeit gelungen, «die Klinik für Herzchirurgie international in die Topränge zu führen». So steht es in einem Bericht, für den eine Subkommission unter dem Vorsitz der FDP-Kantonsrätin Arianne Moser verantwortlich zeichnet. Der ABG-Bericht sollte Licht in eine Serie von Skandalen bringen, die in der Vergangenheit mehrere Kliniken des Universitätsspitals erschüttert hatten. Am kommenden Montag wird dieser Bericht im Zürcher Kantonsrat diskutiert.